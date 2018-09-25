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Hentbolda ilk hafta heyecanı

HENTBOL Erekler Birinci Lig’inde ilk hafta heyecanı Pazar günü oynanan müsabakalar sonrasında geride kaldı.

Hentbolda ilk hafta heyecanı

HENTBOL Erekler Birinci Lig’inde ilk hafta heyecanı Pazar günü oynanan müsabakalar sonrasında geride kaldı.

25 Eylül 2018 Salı 08:02
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Hentbolda ilk hafta heyecanı

Marmara Üniversitesini deplasmanda 59-26 gibi farklı bir skor ile yenen Şırnak ilk haftadan liderlik koltuğuna otururken, ikinci sıradaki İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Amasya Suluova’yı 30-23 yendi. Haftayı 32-36’lık Bahçelievler Belediyespor galibiyeti ile kapatan Ankara Hentbol İhtisas puan cetvelinde üçüncü sırada yer aldı. Mersin İdmanyurdu, deplasmanda Aydın PTT’yi 35-31 yenerken, Sebenspor, Güneysuspor’u 30-28 mağlup etti. Puan cetvelinin altıncı sırasında bulunan Yozgat Bozokspor ise deplasmanda Tokat Gençlikspor’u 23-24 mağlup etti.

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