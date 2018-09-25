Hentbolda ilk hafta heyecanı

Marmara Üniversitesini deplasmanda 59-26 gibi farklı bir skor ile yenen Şırnak ilk haftadan liderlik koltuğuna otururken, ikinci sıradaki İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Amasya Suluova’yı 30-23 yendi. Haftayı 32-36’lık Bahçelievler Belediyespor galibiyeti ile kapatan Ankara Hentbol İhtisas puan cetvelinde üçüncü sırada yer aldı. Mersin İdmanyurdu, deplasmanda Aydın PTT’yi 35-31 yenerken, Sebenspor, Güneysuspor’u 30-28 mağlup etti. Puan cetvelinin altıncı sırasında bulunan Yozgat Bozokspor ise deplasmanda Tokat Gençlikspor’u 23-24 mağlup etti.