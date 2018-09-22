Hentbolda ilk hafta heyecanı

Ligin ilk haftasında Marmara Üniversitesi, ligin yeni ekiplerinden Şırnak temsilcisini konuk ederken, Tokat Gençlikspor ise Yozgat Bozokspor ile karşı karşıya gelecek. Bu iki müsabakanın başlama saati ise 13.00. Yarın saat 14.00’da Güneysusspor, Besenspor’u konuk ederken, saat 15.00’da ise Aydın PTT, Mersin İdmanyurdu’nu konuk edecek. Saat 16.00’da İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Amasya temsilcisi ile karşılaşırken, aynı saate Bahçelievler Belediyespor, Ankara Hentbol İhtisas’ı konuk edecek.