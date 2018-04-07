Hentbolda heyecan dorukta

Süper Lig’e çıkmayı garantileyen lider Batman Belediyespor Süper Lig mücadelesi veren Gümüşhane Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Liderin en yakın takipçisi İzmir Büyükşehir Belediyespor Yozgat Belediyespor’u konuk ederken, Ahi Evran Üniversitesi ise Marmara Üniversitesini konuk edecek. Ligde iddiası bulunmayan takımlardan Karşıyaka Belediyespor Ankara Hentbol İhtisas takımını konuk ederken Selçuklu Belediyespor İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Haftanın son müsabakasında ise Köyceğiz Belediyespor Tokat Gençlikspor’u konuk edecek.