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Hentbolda Cumhuriyet farkı

Yozgat'ta Okul Sporları kapsamında Ortaokullar arası Hentbol Turnuvasında Cumhuriyet Ortaokulu Yıldız Kız Hentbol takımı şampiyon oldu.

15 Ocak 2022 Cumartesi 00:38
Hentbolda Cumhuriyet farkı

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Selim Yaman, okullarda akademik eğitimin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerin de çok önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerinin hentbol turnuvasında il birincisi olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Yaman, "Turnuvanın final maçında Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu ile karşılaşan sporcularımız maçtan 10'a 4 skor üstünlüğüyle galip ayrıldı. Öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenimiz Semanur Kaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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