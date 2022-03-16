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Hentbolda Ankara farkı

Yozgat’ın ev sahipliğinde okul sporları kapsamında gerçekleştirilen Yıldız kızlar ve erkekler Hentbol Yarı Final müsabakaları tamamlanırken, üç Ankara takımı ve bir Kastamonu takımı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:11
Hentbolda Ankara farkı

Geçtiğimiz günlerde Güreş Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapan Yozgat’da gerçekleştirilen Hentbol yarı final müsabakaları oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan yıldızlar Hentbol yarı final müsabakalarına 15 ilden 7 kız ve 8 erkek takımı katıldı. Kendi gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme ile yarı final müsabakalarının ilk iki takımı belirlediler. Erkekler A grubunda Bursa Vahide Aktuğ Ortaokulu, Kırıkkale Kale Şehit Ferhat Bozkurt Ortaokulu, Ankara ODDÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu, İstanbul Samandıra Ortaokulu, B grubunda ise Ankara Nasrettin Hoca Ortaokulu, Kahramanmaraş Yunus Emre Ortaokulu, Bolu Orhan Gazi Ortaokulu, Bursa Sakarya Ortaokulu mücadele ediyor. Kızlarda ise A grubunda Ankara Metin Oktay Ortaokulu, Kastamonu Merkez Ortaokulu, İstanbul Kamil Oba Beyazlar Ortaokulu, Çorum Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu mücadele ederken, B Grubunda ise Aksaray Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu, Ankara Nasrettin Hoca Ortaokulu ve Manise Samiye-Nuri Sevil Ortaokulu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonrasında finallere yükselen takımlardan kızlarda Kastamonu Merkez ortaokulu ve Ankara Metin Oktay Ortaokulu erkeklerde ise Ankara Nasreddin Hoca Ortaokulu ve Ankara ODTÜ Geliştirme vakfı Ortaokulu tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandılar. 26 Nisan tarihinde Zonguldak’ta gerçekleştirilecek olan müsabakalarda Kastamonu Merkez ortaokulu, Ankara Metin Oktay Ortaokulu kız hentbol takımları ile Ankara Nasreddin Hoca Ortaokulu ve Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Ortaokulu erkek hentbol takımları Türkiye Şampiyonluğu için ter dökecekler. 

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