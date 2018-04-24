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Hentbolda alt sıralar karıştı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde bitime üç hafta kala Batman Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Gümüşhanespor Süper Lig’e çıkmayı garantilerken, alt sıralardaki takımlar ise kümede kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar.

Hentbolda alt sıralar karıştı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde bitime üç hafta kala Batman Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Gümüşhanespor Süper Lig’e çıkmayı garantilerken, alt sıralardaki takımlar ise kümede kalabilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar.

24 Nisan 2018 Salı 07:00
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Hentbolda alt sıralar karıştı

Lider Batman Belediyespor kümede kalma mücadelesi veren Köyceğiz Belediyespor’u deplasmanda 29-24 yenerken, en yakın takipçisi İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Ankara Hentbol İhtisas takımını 33-25 ile geçti. Süper Lig’e çıkmayı garantileyen üçüncü takım olan Gümüşhane Belediyespor konuk ettiği Selçuklu Belediyespor’u 39-28 yendi. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan Yozgat Bozokspor ise deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Tokat Gençlikspor’u 42-39 yenerken, ligde hiçbir iddiası bulunmayan bir başka takım Karşıyaka Belediyespor kümede kalma mücadelesi veren Marmara Üniversitesi ile 31-31 berabere kaldı. İstanbul Üniversitesi Spor Birliği küme düşmesi kesinleşen Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 42-35 yendi.

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