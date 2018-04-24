Hentbolda alt sıralar karıştı

Lider Batman Belediyespor kümede kalma mücadelesi veren Köyceğiz Belediyespor’u deplasmanda 29-24 yenerken, en yakın takipçisi İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Ankara Hentbol İhtisas takımını 33-25 ile geçti. Süper Lig’e çıkmayı garantileyen üçüncü takım olan Gümüşhane Belediyespor konuk ettiği Selçuklu Belediyespor’u 39-28 yendi. Ligde hiçbir iddiası bulunmayan Yozgat Bozokspor ise deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Tokat Gençlikspor’u 42-39 yenerken, ligde hiçbir iddiası bulunmayan bir başka takım Karşıyaka Belediyespor kümede kalma mücadelesi veren Marmara Üniversitesi ile 31-31 berabere kaldı. İstanbul Üniversitesi Spor Birliği küme düşmesi kesinleşen Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 42-35 yendi.