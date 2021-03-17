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Hentbolcularu ağırladı

ERKEKLER Hentbol İkinci Ligi B Grubunda mücadele edecek olan Çandır Hantbolspor yönetimi Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir’i makamında ziyaret etti.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:43
Hentbolcularu ağırladı

18-23 Mart tarihleri arasında Sakarya’da yapılacak olan müsabakalar ve sporcular ile ilgili Çandır Hentbolspor Kulüp Başkanı Ozan Salep kaymakam Cihangir’e bilgi verdi. Kaymakam Cihangir, ‘’İlçemizde bir lig takımının ilçemizin tanıtımı, sportif faaliyetlere katkısı büyük olacak. Bu faaliyetler kapsamında gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak durarak başarılara adım atacaklar. Ben bu nedenle Çandır Hentbolspor takımına teşekkür ediyorum ve kendilerinin her zaman yanlarında olduğumu bilmelerini istiyorum’’ dedi. Konuşmaların ardından Çandır Hentbolspor kulüp başkanı Ozan Salep, Çandır Kaymakamı Razaman Cihangir’e isminin yazılı olduğu 66 numaralı takım formasını hediye etti. 

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Hentbolcularu Ağırladı
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