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Hentbolculara zor kura

Hentbol Erkekler Birinci Ligi D Grubunu namağlup olarak tamamlayıp Play-Off’lara yükselen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Play-Off’lar incesinde zor bir kura çekti.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:25
Hentbolculara zor kura

Ankara’da 4-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Play-Off müsabakalarının kurası ve fikstürü dün çekildi. A grubunda yer alan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Kızıltepe Spor Lisesi, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, Çaykur Rizespor, 1954 Hendekspor, Mersin İdmanyurdu takımları ile eşleşti. İlk müsabakasını 4 Nisan tarihinde Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü ile oynayacak. Yozgat Belediyesi Bozok Hentblospor sırasıyla Kızıltepe Spor Lisesi, Çaykur Rizespor, Mersin İdmanyurdu, 1954 Hendekspor ile karşı karşıya gelecek. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan Play-Off müsabakalarında kendi gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar doğrudan Birinci Lige terfi ederken, ilk iki sırayı alan takımlar ise lig sıralamasını belirlemek için final müsabakası oynayacaklar. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, 4 Nisan tarihinde başlayacak olan Play-Off müsabakalarına çok iyi hazırlanacaklarını söyledi. Güçlü takımların yer aldığı gruplarında hedeflerinin liderlik olduğunu dile getiren Salep, ‘’Grubumuzda 5 müsabakaya çıkacağız 5’te 5 yaparak yolumuza devam edeceğiz. Grubumuzda kendi gruplarının birincisi olan rakiplerimiz var. Zor bir grupta mücadele edeceğiz, ancak biz kendimize inanıyoruz ve Play-Off grubunu da namağlup olarak tamamlayarak Birinci Lige terfi edeceğiz’’ dedi. 

Son Güncelleme: 29.03.2022 18:27
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