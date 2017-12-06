-Hentbolculara izin

Kulüp başkanı Cenker Doğan, bu haftayı maç yapmadan bay geçireceklerini, önümüzdeki hafta ise milli maçlar nedeniyle lige bir hafta ara verileceğini söyledi.

Doğan, 15 günlük boşlukta uzun zamandır izin kullanmayan oyuncularına bir hafta izin verdiklerini ifade etti.

Doğan, ‘’Cumartesi günü Tokat Gençlikspor ile oynadığımız müsabaka sonrasında oyuncularımıza bir hafta izin verdik. Pazartesi günü toplanacak olan takımımız 24 Aralık tarihinde Batman Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklar’’ dedi.