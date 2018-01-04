Hentbolculara 10 gün izin

Pazar günü Ankara İhtisas takımı ile oynanan müsabaka sonrasında Antrenör Hacı Hüseyin Çelik tarafından oyunculara 10 günlük izin verildi.

Salı günü toplanması beklenen kırmızı siyahlı ekip, Ankara’da bir haftalık kamp döneminin ardından Yozgat’a gelerek Konya temsilcisi Selçuklu Belediyespor ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını yapacak.