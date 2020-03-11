Hentbolcular Van’da

Bugün Van Süphan Spor Salon’unda saat 11.00’da başlayacak olan müsabakayı ise Mehmet Kaçar, Ömer Boz hakem ikilisi yönetecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, geçtiğimiz hafta Ordu Gençlerbirliği takımı ile iki gün üste müsabaka oynadıklarını ve iki müsabakayı da kazandıklarını hatırlattı. Bugün ise kötü hava şartları nedeniyle iki kez ertelenen Van Hentbolspor ile oynayacakları müsabakaya çıkacaklarını söyleyen Atmaca, ‘’Van Hentbolspor takımını da yenerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Ligde şuana kadar Artvin temsilcisi dışında bütün müsabakalarımızı kazandık. Bugün Van Hentbolspor takımını da yenerek galibiyet serimizi devam ettirmek ve hafta sonu oynayacağımız Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde moral kazanmak istiyoruz. Biz grupta şampiyonluk hedefliyoruz, rakibimiz Van Hentbolspor ise ilk üçe girerek Play-Off’lara çıkmak istiyor. Bunun için iki takım açısından do zor geçecek olan bu müsabakayı kazanmaktan başka çaremiz yok’’ dedi.