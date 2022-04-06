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Hentbolcular tutulmuyor

Hentbol Erkekler İkinci Ligi Play-Off A Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, çıktığı iki müsabakayı da kazanarak yoluna namağlup bir şekilde devam ediyor.

06 Nisan 2022 Çarşamba 00:22
Hentbolcular tutulmuyor

Hedefini birinci lig olarak belirleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Play-Off grubunun ilk gününde Elazığ Gençlikspor takımı ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan temsilcimiz sahadan 38-28 galibiyet ile ayrıldı. Dün ise Kızıltepe Spor Lisesi ile karşı karşıya gelen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, rakibini 40-29 yenmeyi başardı. Ankara’da Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk devresi 13-21 Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’un üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da oyun hakimiyetini elinde tutan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, Kızıl Tepe Spor Lisesi’ni 40-29 mağlup ederek grupta iki de iki yapmayı başardı. Bugün grubun güçlü ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, bu müsabakayı kazanırsa zirvedeki yerini koruyacak. 
YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK
Öte yandan Play-Off müsabakalarında hedefine emin adımlarla ilerleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor için Kulüp Başkanı Celal Köse kendi sosyal medya hesabından ‘Yolun sonu Şampuyonlu’ başlığı ile tebrik mesajı yayınladı. Köse, ‘’Grup mücadelesinde oynadığı tüm maçları kazanarak 1’inci Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Yozgat Belediyesi Bozokr Hentbolspor takımımız, Elazığ Gençlikspor ile oynadığı ilk Play-Off maçında sahadan 38-28’lik bir skorla galip ayrıldı. İkincisabakasında da Kızıltepe Spor Lisesi takımını 40-29 mağlup ederek hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Teknik heyetimizi ve sporcu kardeşlerimi kutluyor hafta boyunca devam edecek Play-Off maçlarında başarılarının devamını diliyorum. Yüce Rabbimin izniyle yolun sonu 1’inci Lig’’ dedi.
 

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