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Hentbolcular tecrübe kazandı

KISA Adı ANALİG olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında Aksaray’da mücadele eden Yozgat kız ve erkek hentbol takımları tecrübe kazandı.

Hentbolcular tecrübe kazandı

KISA Adı ANALİG olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında Aksaray’da mücadele eden Yozgat kız ve erkek hentbol takımları tecrübe kazandı.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Hentbolcular tecrübe kazandı

Aksaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda Yozgat ekibi erkek takımı Niğde ve Kırıkkale takımları ile eşleşirken, kız takımı ise Kırıkkale, Kayseri ve Aksaray takımları ile eşleşti. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonrasında bir üst tura çıkamayan Yozgat ekibi genç ve tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Bu sene ANALİG’de mücadele eden sporcular ile turnuvaya katılan Yozgat ekibi önümüzdeki yıla yatırım yaptı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörlerinden Enis Atmaca, bu sene Anadolu Yıldızlar Ligi’nde yaş grubunda değişiklik yapılmasından dolayı ilk defa burada mücadele eden bir takım ile sahaya çıktıklarını söyledi. Tecrübesiz bir ekiple çıktıkları müsabakalarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Atmaca, ‘’İlk defa bir turnuvada mücadele eden takımımız tecrübesiz olmalarına karşılık sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Önümüzdeki yıllar için umut veren oyuncularımız, bu sene tecrübe kazandı önümüzdeki yıl ise Allah’ın izniyle üst tura çıkabilecek bir takım haline gelecektir. Hentbol potansiyeli yüksek olan Yozgat’ta yetenekli oyuncuları bularak onlarla çalışmalar yapıyoruz. Bu yetenekli çocuklar ile yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre çalışma imkanı bulduk ve bir aylık çalışmanın ardından Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarına katılmak üzere Aksaray’a gitti. Burada çok güçlü takımlar ile eşleştik ve tecrübesiz olan ekibimiz turnuvada güçlü takımlar arasından çıkamadı. Artık önümüzdeki yıllarda daha iyi seviyeye geleceğiz’’ dedi. 

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Hentbolcular Tecrübe Kazandı
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