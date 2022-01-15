Hentbolcular Osmaniye’de

Ligde çıktığı ilk üç müsabakayı kazanarak yoluna emin adımlarla devam eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, deplasmanda Kadirli Savrunspor’u da yenip namağlup olarak liderliğini sürdürmek istiyor. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, bu sezon kendilerine Birinci Lige yükselme hedefi koyduklarını bu hedef doğrultusunda da emin adımlarla yollarına devam ettiklerini söyledi. Bugün deplasmanda Kadirli Savrunspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Salep, ‘’Namağlup olarak grupta zirvede yer alabilmemiz için bu müsabakayı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Güçlü bir gurupta mücadele ediyoruz, ancak bu gurubun en güçlü takımının bizim olduğumuza inancım tam. Biz gurubumuzu zirvede tamamlayarak Birinci Lige yükselme Play-Off müsabakalarına puan avantajı ile gitmek istiyoruz. Bunun için de gurubumuzdaki bütün müsabakaları kazanmak durumundayız. Bugün Kadirli Savrunspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Güçlü rakibimiz karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın da bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi.