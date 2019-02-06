Hentbolcular mutlu

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ligin ikinci yarısında ilk yarıdaki güzel performanslarını arttırarak devam ettirdiklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Mersin İdmanyurdu karşısında alınan galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Doğan, ‘’Takımım Eskişehir temsilcisi karşısında çok iyi bir oyun ortaya koydu ve iyi bir skor ile sahadan ayrıldı. Şimdi Cumartesi günü konuk edeceğimiz Seben Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına başladık. Seben Belediyespor’u da yenerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Ligin ilk yarısından itibaren iyi bir çıkış yakaladık ve bu çıkış ile şuanda puan cetvelinin zirvesinde bulunuyoruz. Bu çıkışımızı sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmak istiyoruz’’ dedi.

SİYASİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, Cumartesi günü Mersin İdmanyurdu takımı ile oynadıkları müsabakada Yozgatlı siyasilerin kendilerini yalnız bırakmadığını hatırlattı. Müsabakanın ilk yarısında tribüne gelen siyasilerin bu desteğinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Doğan, ‘’AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse ile AK Parti ve CHP il ilçe yönetimlerine bizleri Mersin İdmanyurdu müsabakasında yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra oynayacağımız bütün müsabakalara da kendilerini bir kez daha davet ediyorum’’ dedi.