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Hentbolcular istim üzerinde

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele verecek olan Yozgat Bozokspor, Kızılcahamam’da lig öncesi hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

Hentbolcular istim üzerinde

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele verecek olan Yozgat Bozokspor, Kızılcahamam’da lig öncesi hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

14 Eylül 2018 Cuma 07:00
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Hentbolcular istim üzerinde

Antrenör Hüseyin Çelik ve Kondisyoner Harun Dişlitaş gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekibin oyuncuları, bugün son çalışmasını yapacak. Oyuncular kamp sonrasında verilecek iki günlük iznin ardından Yozgat’ta toplanıp, ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Antrenör Hüseyin Çelik, Kızılcahamam’da iyi bir çalışma etabı yaptıklarını belirterek, ikinci dönem kamp programında daha fazla maç yaparak, genç yetenekleri lige hazır hale getirip, oyuncular arasındaki uyum sorununu sıfıra indireceklerini kaydetti. Çelik, ‘’Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Geçen sezon kadromuzda yer alan alan isimler mevcut. İster istemez aralarında bir uyum sorunu çıkacaktır. Bunu lig öncesinde tamamen ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapacağız, hazırlık maçları oynayacağız’’ dedi.

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