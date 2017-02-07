Hentbolcular istediğini aldı

Hafta içerisinde Ankara’da Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor mücadelesine hazırlanan kırmızı siyahlı ekip üst sıralara tırmanması açısından önemli olan bu maçı kazanmak istiyorlardı. Bu bilinç ile maça çıkan Yozgat Bozokspor, başa baş bir mücadele sergiledi. İlk dakikalardan itibaren hem defansta hem de ofansta başarılı olan kırmızı siyahlı ekip ilk devreyi 1 sayı farkla 15-14 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor’un gerisinde bitirdi.



İkinci yarıda rakibine oranla daha iyi bir oyun ortaya koyan Yozgat Bozokspor, güçlü rakibi karşısında öne geçti. Rakibinin son dakikalardaki ataklarına direnen Yozgat Bozokspor müsabakayı 25-27 kazanmasını bildi. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 14’e yükseltirken, ilk beş takım arasına girme umutlarını yineledi.





Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor maçının kendileri için çok zor geçeceğini bildiklerini dile getiren Doğan,



‘’Ancak güçlü rakibimiz karşısında iyi bir oyun ortaya koyduk ve kazanmasını da bildik. Bu müsabaka bizim üst sıralara tırmanmamız açısından önemli bir maçtı. Bu maçı kazanmak istiyorduk ve istediğimizi de güzel bir oyun neticesinde aldık. Ligin en güçlü takımlarından biri olan Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor karşısında oyuncularımın ortaya koyduğu performans ve galibiyet isteği, oyuncularımın azmi beni ilerisi için de umutlandırdı. İyi bir seri yakaladığımızı düşünüyorum ve bu yakaladığımız seriyi hafta sonu kendi saha ve seyircimiz karşısında oynayacağımız Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Ligin ilk yarısında deplasmanda şansız bir şekilde yenildiğimiz rakibimizi de yenerek hem de rövanşı almayı hem de serimizi devam ettirerek ligde üst sıralara tırmanmak istiyoruz’’ dedi.