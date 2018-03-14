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Hentbolcular Isparta yolcusu

YOZGAT’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig’i (ANALİG) grup müsabakalarında başarılı sonuçlar alarak Çeyrek Finale yükselen Yozgatlı hentbolcular yarın başlayacak olan müsabakalara katılmak üzere bu gün Isparta’ya gidecek.

Hentbolcular Isparta yolcusu

YOZGAT’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig’i (ANALİG) grup müsabakalarında başarılı sonuçlar alarak Çeyrek Finale yükselen Yozgatlı hentbolcular yarın başlayacak olan müsabakalara katılmak üzere bu gün Isparta’ya gidecek.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Hentbolcular Isparta yolcusu

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını sürdüren Yozgatlı kız hentbolcular yarın Isparta’da başlayacak olan Yıldız Kızlar Hentbol Çeyrek Final müsabakalarına katılmak üzere yola çıkacaklar. Antrenör Enis Atmaca, yarın başlayıp 18 Mart tarihine kadar devam edecek olan Anadolu Yıldızlar Lig’i Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Final müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Isparta grubunda kendileri ile birlikte 12 takımın yarı finallere yükselmek için mücadele edeceğini hatırlatan Atmaca, ‘’Yozgat ile birlikte Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin, Karaman, Ankara, Aksaray, Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale takımları yarı finale çıkmak için mücadele edecekler. Biz Yozgat ekibi olarak bu müsabakalara çok iyi hazırlandık ve takımıma güveniyorum. Güçlü takımların bulunduğu çeyrek final müsabakalarında takımım iyi sonuçlar alacaktır ve yarı finallere yükseleceğimize inanıyorum. Kızlarda çok iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Gerçekten çok yetenekli ve gelecek için büyük vaatler veren sporculardan kurulu bir ekibimiz var. Yozgat kız hentbol altyapısında bana göre çok şanslı bir il. Önümüzdeki yıllarda bu ekimizdeki kızlarımızı üst liglerde görebiliriz’’ dedi.

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