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Hentbolcular hazırlanıyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, lig hazırlıklarını sürdürüyor.

Hentbolcular hazırlanıyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, lig hazırlıklarını sürdürüyor.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Hentbolcular hazırlanıyor

Türkiye kupası müsabakaları nedeniyle Hentbolda liglere bir hafta ara verilirken, Yozgat Bozoksporlu oyuncular güç depolamak için izin kullanmadılar ve lig hazırlıklarına ara vermeden başladılar.  Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip te izinli olan Çağrı ve Burak dışında eksik olan oyuncu bulunmuyor. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, Ahi Evran Üniversitesi ile oynadıkları müsabaka sonrasında iki oyuncusunun izin kullandığını diğer oyuncuların Yozgat’ta kalarak hazırlıklara başladıklarını söyledi. Hafta sonu Türkiye Kupası müsabakaları oynanacağından dolayı liglere bir hafta ara verildiğini hatırlatan Çelik, ‘’17 Mart tarihinde İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımı ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına erkenden başladık. Ahi Evran Üniversitesi karşısında kötü bir mağlubiyet aldık ve bu mağlubiyeti telafi etmek için konuk edeceğimiz İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanacağız’’ dedi. 

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