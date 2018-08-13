Hentbolcular gün sayıyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde bayram sonrasında Yozgat’ta toplanacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Ekim ayı içerisinde başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarının startını verecek. Bu sene ilk defa Hentbol Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı transferini planladıkları isimler ile de görüşmelere başladı. Kurban bayramı sonrasında yaklaşan transferini yapmayı düşündükleri oyuncuları Yozgat’a davet edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu oyuncular ile anlaşma zemini arayacaklar. Yeni sezonda üst sıraları zorlayacak bir takım kurma amacında olan ekip, altyapı destekli birtakım ile sezona başlamayı hedefliyor.