Hentbolcular fidan dikti

Bu sezon Kadınlar ikinci ligine şampiyonluk hedefi ile başlayan kırmızı siyahlı ekip, özel günlerde de çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alparslan Huzur Evi bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenleyen Hentbolcu kızlar yaklaşık 50 fidanı toprakla buluşturdu. Yaşları 13 ile 16 arasında değişen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları dünya çocuk hakları gününün kendi günleri olduğunu ve kendileri için böyle bir etkinlik düzenleyen kulüp yönetimine çok teşekkür ettiklerini söylediler.