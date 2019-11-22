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Hentbolcular fidan dikti

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlekspor takımı sporcuları Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle fidan diktiler.

Hentbolcular fidan dikti

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlekspor takımı sporcuları Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle fidan diktiler.

22 Kasım 2019 Cuma 04:04
Hentbolcular fidan dikti

Bu sezon Kadınlar ikinci ligine şampiyonluk hedefi ile başlayan kırmızı siyahlı ekip, özel günlerde de çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alparslan Huzur Evi bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenleyen Hentbolcu kızlar yaklaşık 50 fidanı toprakla buluşturdu. Yaşları 13 ile 16 arasında değişen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları dünya çocuk hakları gününün kendi günleri olduğunu ve kendileri için böyle bir etkinlik düzenleyen kulüp yönetimine çok teşekkür ettiklerini söylediler. 

Anahtar Kelimeler:
Hentbolcular Fidan Dikti
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