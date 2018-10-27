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Hentbolcular dinleniyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor ile Bayanlar İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı haftayı maç yapmadan geçirecek.

Hentbolcular dinleniyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor ile Bayanlar İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı haftayı maç yapmadan geçirecek.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Hentbolcular dinleniyor

Birinci Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, milli maçlardan nedeniyle liglere ara verilmesinden dolayı haftayı maç yapmadan geçirirken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise fikstür gereği bu haftayı bay geçirecek. Yozgat Bozokspor, lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Harun Dişlitaş gözetiminde kondisyon ve yenileme antrenmanı yapan kırmızı siyahlı ekip lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. İki haftadır maç yapamayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise Antrenör Enis Atmaca gözetiminde yoğun bir tempo ile lig hazırlıklarını sürdürüyor. 

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