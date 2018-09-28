Hentbolcular çalışıyor

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik, ligin ikinci haftasında Aydın PTT takımın konuk edeceklerini söyledi. Bu zorlu müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Çelik, ‘’Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın takıma erken uyum sağlamasıyla birlikte çok daha iyi duruma geldik. Yeni arkadaşlarımız ile eski oyuncularımız çok çabuk kaynaştılar bu da bizim işimizi kolaylaştırdı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde sürüyor ve Pazar günü Aydın PTT takımını Yozgat’tan eli boş göndereceğiz’’ dedi.