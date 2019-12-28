Hentbolcular Aksaray’da

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde müsabakalara çıkacak olan Yozgat ekibi rakiplerini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörlerinden Enis Atmaca, Aksaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG grup müsabakalarına takım olarak çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Güçlü iller ile eşleşmelerine karşılık hepsini yenebilecek güce sahip olduklarını dile getiren Atmaca, grup müsabakalarında rakiplerini yenerek hem erkeklerde hem de bayanlarda bir üst tura çıkacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.