Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113684
ALTIN
289.458
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7923
EURO
6.6449

Hentbolcular Aksaray’da

KISA Adı ANALİG olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarına katılmak üzere Aksaray’a giden Yozgat ekibi erkek takımı Niğde ve Kırıkkale takımları ile eşleşirken, kız takımı ise Kırıkkale, Kayseri ve Aksaray takımları ile eşleşti.

Hentbolcular Aksaray’da

KISA Adı ANALİG olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarına katılmak üzere Aksaray’a giden Yozgat ekibi erkek takımı Niğde ve Kırıkkale takımları ile eşleşirken, kız takımı ise Kırıkkale, Kayseri ve Aksaray takımları ile eşleşti.

28 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Hentbolcular Aksaray’da

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde müsabakalara çıkacak olan Yozgat ekibi rakiplerini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörlerinden Enis Atmaca, Aksaray’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG grup müsabakalarına takım olarak çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Güçlü iller ile eşleşmelerine karşılık hepsini yenebilecek güce sahip olduklarını dile getiren Atmaca, grup müsabakalarında rakiplerini yenerek hem erkeklerde hem de bayanlarda bir üst tura çıkacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
VHentbolcular Aksaray’da
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amatörde bu hafta
Amatörde bu hafta
Çiğdemli rahat nefes aldı
Çiğdemli rahat nefes aldı
Sorgun toplandı
Sorgun toplandı
Gelenek bozulmadı
Gelenek bozulmadı
Divanlı’dan Play-Off kutlaması
Divanlı’dan Play-Off kutlaması
Muz ikram etti
Muz ikram etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim