Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052

Hentbolcu kızlardan ziyaret

ANADOLU Yıldızlar Lig’i (ANALİG) Çeyrek final müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak yarı final müsabakalarına yükselen Yozgatlı Hentbolcu kızlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’i makamında ziyaret etti.

Hentbolcu kızlardan ziyaret

ANADOLU Yıldızlar Lig’i (ANALİG) Çeyrek final müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak yarı final müsabakalarına yükselen Yozgatlı Hentbolcu kızlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’i makamında ziyaret etti.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
1 Okunma
Hentbolcu kızlardan ziyaret

Isparta’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG genç kızlar hentbol çeyrek final müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan Yozgatlı hentbolcu kızlar tüm rakiplerini geride bırakarak grubunu ikinci olarak tamamlamıştı. Aydın’da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanan hentbolcular Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’i makamında ziyaret ederek başarılarını anlattılar.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hentbol Antrenörü Enis Atmaca, Isparta’daki müsabakalarda Adana’ya yenildiklerini, Mersin ve Kırşehir takımlarını yenerek gruplarını ikinci bitirdiklerini söyledi. İyi bir performans sergileyen sporcularının yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandığını vurgulayan Atmaca, ‘’Göstermiş olduğumuz bu başarıyı İl Müdürümüz Oğuzhan Güneşer’e armağan etmek, ve yarı final müsabakalarında da aynı başarıyı göstereceğimizi söylemek için ziyarette bulunduk’’ dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer ise, Bakanlıklarının başlattığı ANALİG kapsamında çeyrek final müsabakalarında Yozgat’ı en iyi şekilde temsil eden Hentbolcu kızları kutladığını belirtti. Başarılarının devamını beklediklerinin altını çizen Güneşer, ‘’Aydın’da gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarında da başarılı olup Türkiye şampiyonasına katılmalarını bekliyorum. Tüm sporcuları tebrik ediyorum’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yemenoğlu Bozokspor Bir üst tura yükseldi
Yemenoğlu Bozokspor Bir üst tura yükseldi
Bozok Malatya’da
Bozok Malatya’da
Voleybolculardan teşekkür
Voleybolculardan teşekkür
Amatörde perde kapanıyor
Amatörde perde kapanıyor
Bozok Karşıyaka karşısında
Bozok Karşıyaka karşısında
Mert oynayacak
Mert oynayacak

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim