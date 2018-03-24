Hentbolcu kızlardan ziyaret

Isparta’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANALİG genç kızlar hentbol çeyrek final müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan Yozgatlı hentbolcu kızlar tüm rakiplerini geride bırakarak grubunu ikinci olarak tamamlamıştı. Aydın’da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanan hentbolcular Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’i makamında ziyaret ederek başarılarını anlattılar.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hentbol Antrenörü Enis Atmaca, Isparta’daki müsabakalarda Adana’ya yenildiklerini, Mersin ve Kırşehir takımlarını yenerek gruplarını ikinci bitirdiklerini söyledi. İyi bir performans sergileyen sporcularının yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandığını vurgulayan Atmaca, ‘’Göstermiş olduğumuz bu başarıyı İl Müdürümüz Oğuzhan Güneşer’e armağan etmek, ve yarı final müsabakalarında da aynı başarıyı göstereceğimizi söylemek için ziyarette bulunduk’’ dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer ise, Bakanlıklarının başlattığı ANALİG kapsamında çeyrek final müsabakalarında Yozgat’ı en iyi şekilde temsil eden Hentbolcu kızları kutladığını belirtti. Başarılarının devamını beklediklerinin altını çizen Güneşer, ‘’Aydın’da gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarında da başarılı olup Türkiye şampiyonasına katılmalarını bekliyorum. Tüm sporcuları tebrik ediyorum’’ diye konuştu.