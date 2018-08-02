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Hentbola yoğun ilgi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okulların kapanmasıyla birlikte her sene geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okullarında çalışmalar devam ediyor.

Hentbola yoğun ilgi

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okulların kapanmasıyla birlikte her sene geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okullarında çalışmalar devam ediyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Hentbola yoğun ilgi

Hentbol branşında yaklaşık 80 öğrenci haftanın 6 günü Celal Atik Spor Salon’unda çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan hentbolcular, yoğun bir antrenman programında geçiyorlar. Yetenekli öğrencileri de belirlendiği hentbol antrenmanında sporcular kendilerini gösterebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hentbol antrenmanında yetenekli olan sporcuların Hentbol Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü takımının altyapısına kazandırılacağı öğrenildi. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yaz Spor Okulları kapsamında antrenmanların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Okulların tatil olmasıyla birlikte başlattıkları Yaz Spor Okullarına yoğun bir ilginin olduğunu vurgulayan Güneşer, ‘’Bütün branşlarda antrenmanlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Burada kendini gösteren sporcuları yıl boyunca eğitimlerine devam edebilirler. Bu sporculara lisans çıkarabiliriz’’ dedi. 

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