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Hentbol müsabakaları başlıyor

ERKEKLER Hentbol Birinci Ligi B Grubu Üçüncü kademe müsabakaları bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:37
Hentbol müsabakaları başlıyor

Çandır Hentbolspor’un da yer aldığı B Grubu müsabakalarının ilk gününde saat 11.00’da Kızıltepe Spor Lisesi ile Tatvan Belediyespor karşı karşıya gelirken, 13.30’da Yalova Zirvespor ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek. Saat 16.00’da Festival Halk Dansları Gençlikspor ile Batman Belediyespor karşı karşıya gelirken günün son müsabakasında ise saat 18.30’da Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile de Yozgat temsilcisi Çandır Hentbolspor karşı karşıya gelecek. 30 Haziran  Pazar gününe kadar devam edecek olan müsabakalar Rıza Kayaalp Spor Salon’unda seyircisiz olarak oynanacak. 

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Hentbol Müsabakaları Başlıyor
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