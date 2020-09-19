Hentbol kursları devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını sürdüren hentbolcular Celal Atik Spor Salon’unda hentbol öğreniyorlar. Halen kayıtları devam eden hentbol branşında gelecek vadeden çocukları da belirleyen Antrenör Enis Atmaca, bu çocuklara özel antrenmanlar yaptırarak ileride iyi bir hentbolcu olmalarını sağlıyor. Daha önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan hentbol kursundan yetişen oyuncuların büyük çoğunluğu şuanda Birinci Ligde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında mücadele ediyor. İleride ablaları gibi liglerde oynamak isteyen minik hentbolcular Antrenör Enis Atmaca gözetiminde yoğun bir şekilde antrenman yapıp ablalarını örnek alıyorlar.