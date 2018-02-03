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Hentbol heyecanı bugün

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde heyecan bugün oynanacak 3 karşılaşma ile başlayıp, yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Hentbol heyecanı bugün

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde heyecan bugün oynanacak 3 karşılaşma ile başlayıp, yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Hentbol heyecanı bugün

Saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda Marmara Üniversitesi, Yozgat Bozokspor’u ağırlayacak. Sakaryaspor-Tokat Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta İstanbul Üniversitesi İzmir Büyükşehir’i kon edecek. Yarın saat 13.00’da Ahi Evran Üniversitesi-Köyceğiz Belediyesi, Selçuklu Belediyesi-Batman Belediyesi maçları oynanacak. Karşıyaka Belediyesi-Gümüşhane Belediyesi maçı ise 21 Şubatta oynanacak.

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