Hentbol heyecanı bugün

Saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda Marmara Üniversitesi, Yozgat Bozokspor’u ağırlayacak. Sakaryaspor-Tokat Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta İstanbul Üniversitesi İzmir Büyükşehir’i kon edecek. Yarın saat 13.00’da Ahi Evran Üniversitesi-Köyceğiz Belediyesi, Selçuklu Belediyesi-Batman Belediyesi maçları oynanacak. Karşıyaka Belediyesi-Gümüşhane Belediyesi maçı ise 21 Şubatta oynanacak.