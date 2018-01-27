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Hentbol heyecanı bugün başlıyor

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde ikinci yarı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Hentbol heyecanı bugün başlıyor

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde ikinci yarı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Hentbol heyecanı bugün başlıyor

Lider İzmir Büyükşehir Belediye, saat 16.00’da Ahi Evran Üniversitesi’ni konuk edecek. Aynı saatte Batman Belediyespor ile Ankara Hentbol İhtisas takımı karşılaşacak. Saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda Yozgat Bozokspor, Selçuklu Belediyesi takımını Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda ağırlayacak. Gümüşhane Belediye-İstanbul Üniversitesi, Tokat Gençlikspor-Marmara Üniversitesi karşılaşacak. Yarın saat 13.00’da ise Köyceğiz Belediespor-Sakarya Büyükşehir maçı oynanacak.

Erkekler 1. Lig 2017 - 2018 Can Çağnay Sezonu Puan Durumu

 TAKIM O G B M A Y AV P

İzmir Büyükşehir             12           12           0             0             408         279         129         24

Batman Belediye             12           11           0             1             453         304         149         22

Gümüşhane Belediye   12           10           0             2             401         295         106         20

Ahi Evran Üniv.                12           9             0             3             397         319         78           18

Karşıyaka Belediyesi 12 8             0             4             382         346         36           16

Yozgat Bozokspor           12           5             1             6             342         352         -10         11

Selçuklu Belediye            12           5             0             7             389         397         -8            10

İstanbul Üniv.   12           4             1             7             332         374         -42         9

Tokat Gençlikspor           12           4             1             7             321         401         -80         9

Marmara Üniv.                 12           3             1             8             298         367         -69         5

Ankara Hentbol               12           2             0             10           327         410         -83         4

Köyceğiz Belediye           12           0             3             9             315         407         -92         3

Sakarya Büyükşehir        12           1             1             10           362         476         -114       3

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