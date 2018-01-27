Hentbol heyecanı bugün başlıyor

Lider İzmir Büyükşehir Belediye, saat 16.00’da Ahi Evran Üniversitesi’ni konuk edecek. Aynı saatte Batman Belediyespor ile Ankara Hentbol İhtisas takımı karşılaşacak. Saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda Yozgat Bozokspor, Selçuklu Belediyesi takımını Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda ağırlayacak. Gümüşhane Belediye-İstanbul Üniversitesi, Tokat Gençlikspor-Marmara Üniversitesi karşılaşacak. Yarın saat 13.00’da ise Köyceğiz Belediespor-Sakarya Büyükşehir maçı oynanacak.

Erkekler 1. Lig 2017 - 2018 Can Çağnay Sezonu Puan Durumu

TAKIM O G B M A Y AV P

İzmir Büyükşehir 12 12 0 0 408 279 129 24

Batman Belediye 12 11 0 1 453 304 149 22

Gümüşhane Belediye 12 10 0 2 401 295 106 20

Ahi Evran Üniv. 12 9 0 3 397 319 78 18

Karşıyaka Belediyesi 12 8 0 4 382 346 36 16

Yozgat Bozokspor 12 5 1 6 342 352 -10 11

Selçuklu Belediye 12 5 0 7 389 397 -8 10

İstanbul Üniv. 12 4 1 7 332 374 -42 9

Tokat Gençlikspor 12 4 1 7 321 401 -80 9

Marmara Üniv. 12 3 1 8 298 367 -69 5

Ankara Hentbol 12 2 0 10 327 410 -83 4

Köyceğiz Belediye 12 0 3 9 315 407 -92 3

Sakarya Büyükşehir 12 1 1 10 362 476 -114 3