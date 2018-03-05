Hentbol finali bugün

YOZGAT’ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Hentbol Grup müsabakaları 19 ilin katımıyla hafta sonunda başladı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Üç grupta oynanan karşılaşmaların A Grubunda; Boğazlıyan İmam-Hatip Ortaokulu, İstanbul Özel Küçük Prens Ortaokulu, Tokat Turhal Mimarsinan Ortaokulu, B Grubunda; Giresun Mehmet Gürel Ortaokulu, Ankara Kuva-Yi Milliye Ortaokulu, Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu, C Grubunda; Samsun Tekkeköy Ortaokulu, Kıorşehir Sırrı Kardeş Ortaokulu, Antalya Varsak Şelale Ortaokulu mücadele veriyor.
05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
26 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol