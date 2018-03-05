Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117247
ALTIN
162.399
DOLAR
3.8150
STERLİN
5.2641
EURO
4.6920
Flaş Haber
Açıkel ödülünü aldı !
Kapat

Hentbol finali bugün

Hentbol finali bugün

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
26 Okunma
Hentbol finali bugün

YOZGAT’ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Hentbol Grup müsabakaları 19 ilin katımıyla hafta sonunda başladı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Üç grupta oynanan karşılaşmaların A Grubunda; Boğazlıyan İmam-Hatip Ortaokulu, İstanbul Özel Küçük Prens Ortaokulu, Tokat Turhal Mimarsinan Ortaokulu, B Grubunda; Giresun Mehmet Gürel Ortaokulu, Ankara Kuva-Yi Milliye Ortaokulu, Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu, C Grubunda; Samsun Tekkeköy Ortaokulu, Kıorşehir Sırrı Kardeş Ortaokulu, Antalya Varsak Şelale Ortaokulu mücadele veriyor. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Amatörde Sorgun arayı açıyor
Amatörde Sorgun arayı açıyor
Alt yapıda tek maç oynandı
Alt yapıda tek maç oynandı
SESSiZLiK YOZGATSPOR’UN
SESSiZLiK YOZGATSPOR’UN
Engelli basketçiler göz doldurdu
Engelli basketçiler göz doldurdu
Seçmeler yapıldı
Seçmeler yapıldı
Bozok farklı yenildi
Bozok farklı yenildi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim