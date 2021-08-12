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Hentbol antrenmanına devam

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan Hentbol kursu devam ediyor.

12 Ağustos 2021 Perşembe 00:31
Hentbol antrenmanına devam

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını sürdüren genç hentbolcuların hedefleri Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında mücadele eden ablaları gibi üst liglerde mücadele etmek. Celal Atik Spor Salon’unda gerçekleştirilen hentbol antrenmanına katılan genç sporcular Antrenörleri Enis Atmaca ile birlikte yoğun bir antrenman programında olduklarını söylediler. Eskiden kendileri gibi olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının oyuncuları gibi ileride iyi birer hentbolcu olmak istediklerini dile getiren sporcular, ‘’Çok çalışıp Ablalarımız gibi ileride büyük hentbolcular olmak istiyoruz. Hatta Atiye Gülseven gibi milli takımda da mücadele etmeyi hedefliyoruz. Antrenörümüz Enis Atmaca bize her konuda destek oluyor ve her birimizle yakından ilgileniyor. Biz de hedefimize ulaşmak için antrenörümüzün bize dediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz’’ dediler. 

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Hentbol Antrenmanına Devam
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