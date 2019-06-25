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HENTBOL AKADEMi BAŞLIYOR

HENTBOL Erkekler Süper Ligi takımlarından Yozgat Bozokspor, tarafından başlatılacak olan Bozok Hentbol Akademi için çalışmalar 29 Haziran tarihi itibariyle başlayacak.

HENTBOL AKADEMi BAŞLIYOR

HENTBOL Erkekler Süper Ligi takımlarından Yozgat Bozokspor, tarafından başlatılacak olan Bozok Hentbol Akademi için çalışmalar 29 Haziran tarihi itibariyle başlayacak.

25 Haziran 2019 Salı 06:34
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HENTBOL AKADEMi BAŞLIYOR

Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, Süper Lige yeni yükselen kulüplerinin ligde kalıcı olması için alt yapıya çok büyük önem verdiklerini söyledi. İyi bir alt yapı oluşturmak adına ise Bozok Hentbol Akademiyi faaliyete geçirdiklerini dile getiren Doğan, ‘’Yozgat Bozokspor olarak alt yapıyı önemsiyoruz. Bunun içinde iyi bir alt yapı oluşturmak istiyoruz. Mevcut alt yapımızdaki oyuncular ile birlikte yaptığımız tanıtım çalışmaları neticesinde yeni öğrencileri de çalışmalarımıza davet etti. Bozok Hentbol Akademi için kayıtlarımız sürekli devam edecektir. Alt yapımıza katılmak isteyen bütün gençlere kapımız sonuna kadar açıktır. Geleceğin yıldızlarını yetiştirmek A takımımıza katkı sunacak çocukları yetiştirmek bizim için çok önemli. Bunun için açtığımız Bozok Hentbol Akademi 29 Haziran tarihi itibariyle Hentbol Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde başlayacaktır’’ dedi.

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HENTBOL AKADEMi BAŞLIYOR
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