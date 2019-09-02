Hemşerimiz Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe’de

Sarı Lacivertli ekip, sağlık kontrolünden geçirdiği Mevlüt Erdinç'in transferini resmen açıkladı. 2 yıllık sözleşme imzalanan golcü futbolcunun yıllık 1,25 milyon Euro alacağı iddia edildi. Vedat Muriç'e alternatif isim arayan Fenerbahçe, hücum oyuncusu Mevlüt Erdinç'te karar kıldı. Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra boşta kalan Mevlüt, son sezonu kiralık olarak Antalyaspor'da geçirmişti. Kırmızı - Beyazlı ekipte toplam 27 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 14 gol, 3 asistle takımına katkı sağlamıştı.
02 Eylül 2019 Pazartesi 00:00