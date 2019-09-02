Hemşerimiz Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe’de

SARIKAYA ilçesi nüfusuna kayıtlı, dünya futbolunu takip edenlerin yakından tanıdığı, her fırsatta Yozgat’ı ilçesini, köyünü ziyaret ederek, hasret gideren hemşerimiz Milli Futbolcu Mevlüt Erdinç Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı.