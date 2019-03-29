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Hedeften sapma yok!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da kulüp başkanı Kazım Arslan, Ladik Belediyespor karşısında alınan mağlubiyetin her şeyin sonu olmadığını vurguladı.

Hedeften sapma yok!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’da kulüp başkanı Kazım Arslan, Ladik Belediyespor karşısında alınan mağlubiyetin her şeyin sonu olmadığını vurguladı.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
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Hedeften sapma yok!

Arslan, bu takımın, teknik heyet, taraftar ve yönetimle şampiyonluğu kucaklayacağını söyledi. Hiç kimse Allah'ın izniyle Yozgatspor'un başarısına engel olamayacağını vurgulayan Arslan, ‘’Birileri tur atılamadı diye belki Ladik Belediyespor karşısında alınan neticeye sevindiler ama bir iki hafta geç olsa da şampiyonluk güç olmayacaktır, İnşallah. Her zaman diyorum ya Allah'ın da bir hesabı vardır’’ dedi.

Son Güncelleme: 28.03.2019 16:55
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