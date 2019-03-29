Hedeften sapma yok!

Arslan, bu takımın, teknik heyet, taraftar ve yönetimle şampiyonluğu kucaklayacağını söyledi. Hiç kimse Allah'ın izniyle Yozgatspor'un başarısına engel olamayacağını vurgulayan Arslan, ‘’Birileri tur atılamadı diye belki Ladik Belediyespor karşısında alınan neticeye sevindiler ama bir iki hafta geç olsa da şampiyonluk güç olmayacaktır, İnşallah. Her zaman diyorum ya Allah'ın da bir hesabı vardır’’ dedi.