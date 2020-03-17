Hedeflerini seneye ertelediler

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurumu tarafından çeşitli tedbirler alınmıştı. Bu tedbirler kapsamında U19 futbol ligi dışındaki tüm alt yapı müsabakalarının iptal edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu karar üzerine Yozgat Belediyesi Bozokspor alt yapı faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Yozgat Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, ‘’Yozgat Belediye Bozokspor’un hızını Korona virüsü kesti. U14’te şampiyon olan, U16’da bitime bir maç kala lider durumdayken liglerin iptal edilmesi Yozgat Belediye Bozokspor’un hedefi olan tüm yaş grupların da iyi futbol ve şampiyonluk hedeflerini bir sonraki yıla bırakmasına neden oldu’’ denildi.