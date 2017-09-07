"Hedefimizden saptıramazlar"

Yozgatspor asbaşkanı Ahmet Akgün, Çorum Belediyespor ile oynanan kupa maçının ardından, takımın ortaya koyduğu futbolun beğenilmediğini ancak bu maçtaki oyun ve skor sonucu ile ligdeki hedefte bir sapmanın mümkün olamayacağını belirtti.

Ahmet Akgün, maçın ardından teknik heyet ile yapılan görüşmeler sonucu ihtiyaç duyulan mevkilere transfer çalışmasına başladıklarını bildirdi.

Yozgatspor asbaşkanı Ahmet Akgün, teknik heyet ve oyuncuların Yozgatspor’a şampiyonluk hedefiyle geldiğini hatırlatarak, “Teknik heyetimiz ve oyuncularımız halen bu inancı taşımakla birlikte, bu hedef için forma terletecekler. Takımımızın bütününde bu hedef dışında bir hedef ve amaç söz konusu değil. Kimse bizi hedefimizden saptıramaz. Farklı düşünen ile zaten anında yollarımızı anında ayırırız” şeklinde konuştu.