Hedefi şaşmadı

Burada atış yapan Milletvekili Sedef hedefi 12’den vurdu. Kaymakam Muhammed Fatih Günlü kendisini ziyaret eden MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’e ata sporumuz okçuluğun, ilçede bir sportif faaliyet olarak yapıldığını anlattı. Atatürk Ortaokulunu gerçekleştirilen geleneksel Türk Okçuluğu kursunu ziyaret eden kaymakam Günlü ile Milletvekili Sedef, burada ok atışları yaptılar. Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, ‘’Yola çıkarken ok gibi dosdoğru olmaktı hedefimiz’’ dedi. Şefaatli İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Günlü'nün himayelerinde İlçe gençliğini Ata Sporumuz Okçuluğa yöneltmek için hizmet veren Okçuluk Kulübünü ziyaret ettiklerini dile getiren Sedef, ‘’Yeni yetişen nesle örf, anane ve geleneklerimizin öğretilmesini canı gönülden destekliyor, Sayın Kaymakamımızı tebrik ediyorum’’ diye konuştu. Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ise Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’i konuk ettiklerini, ilçede açılan geleneksel Türk okçuluğu kursunu gezdirip ilçedeki faaliyetler hakkında da bilgi verdiklerini belirtti. Milletvekili Sedef ile birlikte ok atışları da gerçekleştirdiklerini kaydeden Günlü, Sedef’in kendilerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.