Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1565
ALTIN
441.153
DOLAR
7.4723
STERLİN
10.1697
EURO
9.0601

Hedefi şaşmadı

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ile birlikte ilçede açılan geleneksel Türk Okçuluğu kursunu ziyaret etti.

20 Ocak 2021 Çarşamba 00:36
Hedefi şaşmadı

Burada atış yapan Milletvekili Sedef hedefi 12’den vurdu. Kaymakam Muhammed Fatih Günlü kendisini ziyaret eden MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’e ata sporumuz okçuluğun, ilçede bir sportif faaliyet olarak yapıldığını anlattı. Atatürk Ortaokulunu gerçekleştirilen geleneksel Türk Okçuluğu kursunu ziyaret eden kaymakam Günlü ile Milletvekili Sedef, burada ok atışları yaptılar. Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, ‘’Yola çıkarken ok gibi dosdoğru olmaktı hedefimiz’’ dedi. Şefaatli İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Günlü'nün himayelerinde İlçe gençliğini Ata Sporumuz Okçuluğa yöneltmek için hizmet veren Okçuluk Kulübünü ziyaret ettiklerini dile getiren Sedef, ‘’Yeni yetişen nesle örf, anane ve geleneklerimizin öğretilmesini canı gönülden destekliyor, Sayın Kaymakamımızı tebrik ediyorum’’ diye konuştu. Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ise Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’i konuk ettiklerini, ilçede açılan geleneksel Türk okçuluğu kursunu gezdirip ilçedeki faaliyetler hakkında da bilgi verdiklerini belirtti. Milletvekili Sedef ile birlikte ok atışları da gerçekleştirdiklerini kaydeden Günlü, Sedef’in kendilerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  

Anahtar Kelimeler:
Hedefi şaşmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilal’e milli davet
Bilal’e milli davet
Mamak ile yenişemedi
Mamak ile yenişemedi
Gençler kategorisi azaltılıyor
Gençler kategorisi azaltılıyor
Sarıkaya’ya durmak yok
Sarıkaya’ya durmak yok
EKiNCi’DEN MORAL ZiYARETi
EKiNCi’DEN MORAL ZiYARETi
Sorgun Galatasaray’a bileniyor
Sorgun Galatasaray’a bileniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim