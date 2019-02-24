Hedefi nişanladılar

Erdoğan Akdağ Yerleşkesindeki spor salonunda farklı bölgelerden gelen okçular, hedefleri vurmak için ter döktü. Geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak ve tanıtmak amacıyla Yozgat’ta ikincisi düzenlenen yarışmacılar hedefleri vurarak puan topladı. 20 ilden yaklaşık 200 sporcunun bireysel ve grup olarak, 1071 Malazgirt Zaferi, İstanbul’un Fethi ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü için ‘Tarih için bir ok at’ temasıyla yarıştı. Yarışmalar, erkekler, kadınlar, 18 yaş altı, engelliler, takımlar ve üniversite öğrencileri kategorilerinde gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren okçulara ödülleri Yozgat Valisi Kadir Çakır tarafından verildi. Yarışmada, özel gösterilerde dikkat çekti. Yozgat Valisi Çakır da ok attı.