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Hedefi Büyük

Milli Boksör Yeliz Altın, hedefini Avrupa ve Dünya şampiyonluğu olarak belirleyip, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:21
Hedefi Büyük

YOZGATLI Milli Boksör Yeliz Altın, hedeflerinin Avrupa ve Dünya şampiyonu olarak Yozgat’ı gururlandırmak, Türk Bayrağını Avrupa ve Dünya’da dalgalandırmak olduğunu söyledi. Çayıralan ilçesi Çokradan Beldesi nüfusuna kayıtlı olan 18 yaşındaki milli boksör Yeliz Altın, boks hayatı boyunca 2 kez Türkiye şampiyonluğu ve 10 kez de Ankara şampiyonluğu elde etti. Ankara’da ailesi ile birlikte yaşayan genç sporcu, boksa dedesinin yönlendirmesi ile başladığını belirtti. Bu spora ilk başladığında böyle ilerleyeceğimi hiç tahmin etmediğini dile getiren Altın, hobi olarak boks yapma başladığını ifade etti. Bir okulun bahçesinde bulunan spor salonunda çalışmaya başladığını hatırlatan Altın, daha sonrasında ön müsabakalara çıkıp güzel bir galibiyet alınca bu sporu sürdürmeye devam ettiğini vurguladı. Kendisini örnek alacak arkadaşlarıma kaybetmeden kazanılmadığını bilmeleri gerektiği önerisinde bulunan Altın, ‘’Kaybedince de pes etmemek gerekiyor. Çok iyi çalışmak, disiplinli çalışmak gerekiyor. Her gün üzerine katarak çalışmalara devam etmek gerekiyor. Asla pes etmemeleri gerekir. Rıza Kayaalp gibi ben de Yozgat’ın ve Türkiye’nin gururu olarak Avrupa ve dünya maçlarında bayrağımı büyük bir gururla dalgalandıracağıma ve tüm Yozgatlıların benimle gurur duymalarına sebep olacağıma inanıyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Hedefi BüyükYeliz Altın
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