HEDEFi 12’DEN VURMAYA ÇALIŞTILAR

Masa tenisi müsabakalarının ardından 60 öğrencinin katılımı ile dart turnuvası düzenlendi. Kızlar kategorisinde birinciliği Ozan Şehit Necati Binekçi Ortaokulu, İkinciliği Saraykent Anadolu imam Hatip Ortaokulu, Üçüncülüğü ise Çiçekli Fatma Ali İçen Ortaokulu elde etti. Dart turnuvasının erkekler kategorisinde ise Ozan Şehit Necati Binekçi Ortaokulu birinci, Marziye İbrahim Ertek Ortaokulu ikinci, Güldibi Ortaokulu da üçüncü oldu. Dereceye giren sporcu öğrencilere turnuva bitiminde madalyaları takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Gürsoy, ‘’Eğitim ve öğretim yılında yapmayı planladığımız turnuvalarımız, sizlerin etkin katılımı ile başladı, tüm hızıyla devam ediyor. Saraykent İlçemizde öğrencilerimize farklı spor dallarının da olduğunun farkındalığının oluşturmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Turnuva boyunca öğrencilerimizin spor yapmanın yanında eğlendiklerini de görmek bu tür farklı turnuvaların sayısını arttırmamız gerektiği mesajını bize vermiş oldu’’ dedi.