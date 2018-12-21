HEDEFE KiLiTLENDiK

Ligde ikinci yarının daha çetin geçeceğini hatırlatan Başkan Arslan, ikinci yarıda rakiplerimizin lideri yenebilmek için tüm güçlerini sergileyecekleri, bazı maçlarda ise agrasifliklerle karşılaşabileceklerini hatırlattı. Bunun için kadroya takviye yapılması gerektiğine işaret eden Başkan Arslan, ''Bazı bölgelerde kart görülmesi, sakatlık halinde yerine oynatabileceğimiz oyuncu eksikliğimiz var. Bu açığı kaparak, ikinci yarıda sorun yaşamak istemiyoruz'' diye konuştu.



Başkan Arslan, yerel yönetim seçimlerinin önümüzdeki yıl Mart ayı sonuna denk geldiğini, o tarihe kadar da lig müsabakalarının bitmiş olacağını kaydetti. Başkan Arslan, ''O gün geldiğinde yönetim olarak bir değerlendirme yaparız. Göreve gelecek Belediye Başkanı ile görüşürüz. Play-Off müsabakalarına takımı hazırlarız. Herhangi bir sorun çıkabileceğini düşünmüyorum. Yozgatspor'u şampiyon yapıp, üçüncü lige çıkartmak için ne gerekiyorsa yapılıyor, bundan sonra da yapılacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın'' ifadelerini kullandı.