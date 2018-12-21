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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Yozgatspor'un ilk yarı performansını değerlendiren Yozgat belediye Başkanı Kazım Arslan, ''Genel olarak tüm maçlarda başarılı bir performans sergileyen takımımız sadece bir maçta berabere kalarak, puan kaybetti, kalan maçlarını kazanarak ilk yarıyı lider tamamladı. En yakın rakibi ile arasında 5 puan bulunan takımımınızın aynı performansını ikinci yarıda da devam ettirebilmesi için bazı bölgelere takviye yapılması yönünde bir karar aldık. arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor'' dedi.

HEDEFE KiLiTLENDiK

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Yozgatspor'un ilk yarı performansını değerlendiren Yozgat belediye Başkanı Kazım Arslan, ''Genel olarak tüm maçlarda başarılı bir performans sergileyen takımımız sadece bir maçta berabere kalarak, puan kaybetti, kalan maçlarını kazanarak ilk yarıyı lider tamamladı. En yakın rakibi ile arasında 5 puan bulunan takımımınızın aynı performansını ikinci yarıda da devam ettirebilmesi için bazı bölgelere takviye yapılması yönünde bir karar aldık. arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor'' dedi.

21 Aralık 2018 Cuma 07:00
82 Okunma
HEDEFE KiLiTLENDiK

Ligde ikinci yarının daha çetin geçeceğini hatırlatan Başkan Arslan, ikinci yarıda rakiplerimizin lideri yenebilmek için tüm güçlerini sergileyecekleri, bazı maçlarda ise agrasifliklerle karşılaşabileceklerini hatırlattı. Bunun için kadroya takviye yapılması gerektiğine işaret eden Başkan Arslan, ''Bazı bölgelerde kart görülmesi, sakatlık halinde yerine oynatabileceğimiz oyuncu eksikliğimiz var. Bu açığı kaparak, ikinci yarıda sorun yaşamak istemiyoruz'' diye konuştu. 


Başkan Arslan, yerel yönetim seçimlerinin önümüzdeki yıl Mart ayı sonuna denk geldiğini, o tarihe kadar da lig müsabakalarının bitmiş olacağını kaydetti. Başkan Arslan, ''O gün geldiğinde yönetim olarak bir değerlendirme yaparız. Göreve gelecek Belediye Başkanı ile görüşürüz. Play-Off müsabakalarına takımı hazırlarız. Herhangi bir sorun çıkabileceğini düşünmüyorum. Yozgatspor'u şampiyon yapıp, üçüncü lige çıkartmak için ne gerekiyorsa yapılıyor, bundan sonra da yapılacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın'' ifadelerini kullandı. 

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