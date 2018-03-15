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HEDEFE KiLiTLENDiK!

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Play-Off Final grubunda mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, hazırlıklarını sürdürüyor.  

HEDEFE KiLiTLENDiK!

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Play-Off Final grubunda mücadele edecek olan Sorgun Belediyespor, hazırlıklarını sürdürüyor.  

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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HEDEFE KiLiTLENDiK!

18-20 Mart tarihleri arasında Adıyaman’da yapılacak olan Play-Off final grubu müsabakalarında Çorum Sungurlu Belediyespor, İzmir Saint Joseph takımı ve Adana Seyhan Belediyespor takımları ile eşleşen Sorgun Belediyespor final müsabakalarının hazırlıklarını Antrenör Soner Arslan gözetiminde sürdürüyor. Güçlü bir gruba düştüklerini dile getiren Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan hedeflerinin güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak Birinci Lig’e yükselmek olduğunu söyledi. Final müsabakalarına tam kadro olarak çok iyi hazırlandıklarını hatırlatan Arslan, ‘’Sorgun Belediyespor camiası hedefe kilitlendik. Hem taraftarı, hem yönetimi, hem de takım olarak bizler Birinci Lig’e çıkacağımıza inandık. Bu inanç ile de final müsabakalarına hazırlanıyoruz. İyi bir takımımız var ve rakiplerimizin hepsini yenebilecek güce sahibiz. Bize inananların inançlarını boşa çıkarmamak istiyoruz. Bunun içinde iyi hazırlanıyoruz’’ dedi.

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