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HEDEFE ADIM ADIM

KIRMIZI Siyahlı ekip, ilk yarının bitimine iki hafta kala deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 4-0 yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir adımı daha atmış oldu. Yozgatspor, bu hafta sonunda Altınordu Belediyespor ile oynayacağı maç ile ilk yarıyı lider olarak tamamlamayı garantiledi.

HEDEFE ADIM ADIM

KIRMIZI Siyahlı ekip, ilk yarının bitimine iki hafta kala deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 4-0 yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir adımı daha atmış oldu. Yozgatspor, bu hafta sonunda Altınordu Belediyespor ile oynayacağı maç ile ilk yarıyı lider olarak tamamlamayı garantiledi.

09 Aralık 2018 Pazar 17:07
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HEDEFE ADIM ADIM

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Sungurlu Belediyespor’u deplasmanda 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Sungurlu deplasmanında oyuna hızlı başlayan kırmızı siyahlı ekip 9’uncu dakikada Mehmet Şükrü’nün ayağından bulduğu golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Golden sonra Sungurlu Belediyespor kalasında ataklarını sıklaştıran Yozgatspor aradığı golü bulamayınca ilk yarıyı 1-0 Sungurlu Belediyespor karşısında önde tamamladı. Müsabakanın ikinci  yarısında da Yozgatspor fırtınası esti. Oyuna tamamen ağırlığını koyan ve üstünlüğünü kabul ettiren Yozgatspor, 56’ıncı dakikada golcü ismi Hüseyin Çelik’in attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. Bu dakikadan sonra rakip kalede ataklarını sıklaştıran kırmızı siyahlı ekip 75’inci dakikada Hüseyin Çelik bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü Sungurlu Belediyespor ağlarına bıraktı. 81’inci dakikada bu kez sahneye başarılı orta saha oyuncu Sebahattin Genç çıktı. Başarılı oyuncu attığı golle skoru belirledi: 4-0. Yozgatspor altığı bu galibiyet ile puanını 31’e yükselterek liderliğini sürdürdü. 

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