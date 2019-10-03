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Hedef zirvede kalmak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor’un gözü yükseklerde.

Hedef zirvede kalmak

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor’un gözü yükseklerde.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Hedef zirvede kalmak

Lige iki müsabakada iki galibiyet alarak güzel bir başlangıç yapan sarı siyahlı ekip, ligin son haftasına kadar zirve yarışından kopmak istemiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, ligin ilk iki haftasında gerçekten çok zor maçlardan 6 puan çıkarmayı başardıklarını söyledi. Bunu da takım olma ruhu, birlik ve beraberliklerini sağlayarak başardıklarını dile getiren Arslan, ‘’Şuanda ligin çok başındayız. Ancak ben inanıyorum ki ligin son haftasına kadar zirveyi zorlayacağız’’ dedi.  Pazar günü konuk edecekleri Tüğsüzspor müsabakasının da hazırlıklarına devam ettiklerini hatırlatan Arslan, ‘’Pazar günü zor bir müsabakaya çıkacağız. Tüğsüzsspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bu müsabakayı taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak kazanıp yolumuza devam etmek amacındayız’’ diye konuştu. 
 

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Hedef Zirvede Kalmak
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