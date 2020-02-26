HEDEF ÜÇ PUAN

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Kandemir, son üç haftada çok iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi. Üst üste çok önemli iki müsabakayı kazandıklarını hatırlatan Oğuzhan Kandemir, ‘’Ardından da Bayrampaşaspor ile berabere kaldık. Galip gelmek istiyorduk ama olmadı. Şimdi Halide Edip Adıvarspor ile oynayacağımız bir deplasman müsabakası var. Oradan üç puan alarak yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. Ben bütün taraftarlarımızı İstanbul’daki müsabakaya davet etmek istiyorum. Çok iyi bir gidişatımız var. Biz ligde kalacağımıza inanıyoruz. Taraftarlarımız ümitlerini kesmesinler. Bu sene ligde kalacağız, ancak olursa da Play-Off oynarsak bizim için çok daha iyi olur. Ama ligde kalırız yeter ki her kez bize güvensin’’ dedi.