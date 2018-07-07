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HEDEF SÜPER LiG

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor, yeni sezon öncesinde hedefini Süper Lig olarak belirledi.

HEDEF SÜPER LiG

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor, yeni sezon öncesinde hedefini Süper Lig olarak belirledi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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HEDEF SÜPER LiG

Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, Eylül ayı içerisinde başlayacak olan lig için hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Doğan, ‘’İç transfer ve diş transfer için kolları sıvadık. Genç geleceğe yönelik, dinamik ve şampiyonluğa oynayan bir ekip kuracağız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene Birinci Lige Yozgat Bozokspor olarak damgamızı vuracağımıza inanıyorum. İyi bir ekip kurarak ligde şampiyonluğun en büyük adayı olmak istiyoruz. Hatta ileriye dönük bir kadro kuracağız ve Süper Lig’e çıkmamız durumunda da bu kadroyu koruyup mücadelemize devam etme amacındayız. Transferini düşündüğümüz oyuncular ile teması geçtik ve hepsiyle de anlaşacağımıza inanılorum’’ dedi.
YURTNAÇ’A TEŞEKKÜR
Geçen sene iyi bir ekip kurduklarını ve geçen seneki kadro ile belirledikleri hedefe ulaştıklarını hatırlatan Doğan, ‘’Geçen sene birçok konuda Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç bize çok büyük desteklerde bulundu. Sporun yanında olan ve spora her zaman destek veren Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda oldu ve hedefimize ulaşmamızda bana göre Valimizin de katkısı büyüktü’’ diye konuştu. 
 

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