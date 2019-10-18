HEDEF ŞAMPiYONLUK

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren kırmızı siyahlı ekip, kadrosuna katacağı yeni isimler ile birlikte daha da güçlenip ligi zirvede bitirmenin hesaplarını yapıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Takımı Antrenörü Enis Atmaca, geçen sezon tecrübe kazandıkları ligde bu sezon hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini söyledi. İlk defa geçen sezon mücadele ettikleri İkinci Lig’de oyuncularının çok iyi performans sergilediğini ve Play-Off’lara kadar yükseldiklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Bu sezon hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Geçen sezon tecrübesiz bir ekip ile başarılması güç işler yaptık. Geçen seneki kadromuzun tamamını koruduk ve bu sezon o kadronun üzerine 3 transfer yapıp çok daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Tamamen Yozgatlı sporculardan oluşan, benim yıllardır yetiştirdiğim Yozgatlı oyuncuların yer aldığı takımımız artık yaptıkları başarılı işler ile tecrübe kazandılar. Ayrıca liglerin tamamlamasına rağmen bizler antrenmanlarımızı ara vermeden sürdürdük. Lige tam manasıyla hazırız. Çalışmalarımız halen devam edecek. Takımımızda yıldız ve genç milli takımına davet edilen sporcularımız da bulunuyor. Her geçen gün daha da iyiye giden ekibimizin ben inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluk turu atacak’’ dedi.