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HEDEF ŞAMPiYONLUK

YOZGAT Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, takımının topladığı puanlarla Süper Lige çıkmayı büyük olasılıkla garantilediğini, kalan maçları da kazanabilecek güçte olduklarının altını çizerek, ‘’Hedefimiz sadece Süper Lige çıkmak değil, Süper Lige şampiyonluk kupasını alıp, tur atarak çıkmak istiyoruz’’ dedi.

HEDEF ŞAMPiYONLUK

YOZGAT Bozokspor Başkanı Cenker Doğan, takımının topladığı puanlarla Süper Lige çıkmayı büyük olasılıkla garantilediğini, kalan maçları da kazanabilecek güçte olduklarının altını çizerek, ‘’Hedefimiz sadece Süper Lige çıkmak değil, Süper Lige şampiyonluk kupasını alıp, tur atarak çıkmak istiyoruz’’ dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:00
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HEDEF ŞAMPiYONLUK

Başkan Doğan, takımının Amasya Suluova karşısında ortaya koyduğu performans ile skoru erken yakaladığını hatırlatarak, kalan dakikalarda genç yeteneklere imkan verildiğini söyledi. Doğan, ‘’Gençlerimiz ağabeylerinin yolunda ilerliyor. Maç tecrübeleri eksik, bunu zaman zaman gördük. Skoru yakaladığımız maçlarda genç yeteneklerimize gerekli imkan verilerek, tecrübe kazanmaları konusunda teknik heyetimizle fikir birliğine vardık. Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Sadece A takım kadrosuna aldığımız gençlerimiz değil, altyapı takımlarımızda da çok yetenekli sporcularımız var’’ diye konuştu.
Doğan, takımının kalan tüm maçları kazanabilecek güçte olduğunu, şampiyonluk olan hedeflerine ulaşmak için camianın inancının tam olduğunu da sözlerine ekledi. 
 

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