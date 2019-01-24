Hedef Şampiyonluk

Sorgun Gençlikspor Antrenörü Memiş Keskin, önceki gün başlayan U15 Futbol Lig’ine iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Yozgat’ın en güçlü alt yapışana sahip olan bir takımı yendiklerini dile getiren Keskin, ‘’Son şampiyon Yemenoğlu Bozokspor karşısında gerçekten çok iyi mücadele eden genç takımımız güçlü rakibini 2-0 yenmeyi başardı. Ben oyuncularımızı canı gönülden kutluyorum. Bu sene ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyoruz. Ligdeki ilk zor sınavımızdan başarıyla ayrıldık. Şimdi ikinci zor sınavımız olan Yozgatspor müsabakasına hazırlanıyoruz ve güçlü rakibimizi de yenmemiz durumunda şampiyonluğun en büyük adayı bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi.